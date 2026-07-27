Россиянам может грозить до 2 лет лишения свободы за прослушку

Россиянам может грозить от 200 тысяч рублей штрафа до 2 лет лишения свободы за незаконное прослушивание и нарушение неприкосновенности частной жизни, заявил адвокат Александр Зорин.

По его словам, если человек поставил скрытую видеокамеру в спальне своей бывшей, то собранные данные будут противоречить закону, а доказательства, полученные с нарушением закона, не могут использованы быть в суде.

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