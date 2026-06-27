Мошенники используют схему оформления второго гражданства для обмана россиян

Россияне все чаще становятся жертвами мошенников при попытке получить "сильный паспорт" за деньги. За десятки тысяч евро им обещают гражданство различных стран, однако после получения оплаты посредники исчезают.

Как отмечает руководитель агентства по иммиграции и продаже зарубежной недвижимости Ксения Кармалыга, процедура получения второго гражданства является сложной и зачастую длительной. По ее словам, существуют три основных пути получения гражданства: инвестиции (от 3–4 месяцев до 1 года), восстановление по происхождению (до нескольких лет) и натурализация, которая обычно занимает от 5 до 10 лет.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.