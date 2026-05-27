Авторов альманаха "Незабытые истории Победы" наградили в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе прошла церемония награждения авторов седьмого народного альманаха "Незабытые истории Победы". В этом году в него вошли 85 рассказов о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Свои работы на конкурс присылали авторы со всей России.

На церемонию также пригласили победителей народного марафона "Вспомним всех поименно", участники которого публиковали фотографии из семейных альбомов и делились историями о близких – участниках войны.

