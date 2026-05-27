Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев отправятся за борт МКС. Они проведут в открытом космосе 5,5 часа.

Сначала космонавты установят на модуле "Звезда" радиотелескоп для изучения солнечной активности. Потом они снимут кассету с образцами еще одного эксперимента. Затем космонавтам предстоит забрать на станцию контейнер с образцами земной жизни, которые были в открытом космосе почти 5 лет.

