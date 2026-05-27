Сервисы МЭШ использовали при подготовке к ЕГЭ более 2,5 млн раз

Ученики и преподаватели воспользовались сервисами "Московской электронной школы" для подготовки к ЕГЭ более 2,5 миллиона раз. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Самыми популярными в этом учебном году стали видеоразборы заданий по русскому языку, профильной математике, физике, информатике и обществознанию. Также школьники пользовались тестами и онлайн-курсами. Для них доступны рекомендации по заполнению бланков, советы по распределению времени на экзамене, видеоролики психологов по управлению стрессом и развитию памяти.

