27 мая, 07:15Наука
Нейрохирург рассказал, можно ли заморозить человека и вернуть к жизни спустя годы
Пересадка человеческого мозга и оживление после заморозки пока невозможны. Об этом рассказал нейрохирург, старший научный сотрудник группы функциональной нейрохирургии НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко Эмиль Исагулян.
По его словам, сложность связана с невозможностью восстановить связи спинного мозга после такой операции.
При этом специалисты продолжают обсуждать перспективы криоконсервации и клонирования человека. Нейрофизиолог Михаил Лебедев отметил, что технологии клонирования животных уже существуют, однако клонирование человека остается сложной и малоизученной областью науки.
