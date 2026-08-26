Сергунина: новый сезон проекта "Зал "Зарядье" – детям" стартует осенью

Новый сезон просветительского проекта "Зал "Зарядье" – детям" стартует осенью. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Юных москвичей ждут музыкальные постановки, джазовая и органная классика, а также программы, посвященные музыкальным вкусам Александра Пушкина и Николая Гоголя. Кроме того, в программу вошли интерактивные встречи об опере и балете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.