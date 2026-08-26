Третий сезон "Летней мастерской" завершился в Москве

В Москве завершился третий сезон "Летней мастерской" для детей участников СВО. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для ребят организовали тематические смены, практические занятия и выездные мероприятия.

Три месяца дети занимались робототехникой, изучали историю и культуру на интерактивных занятиях, пробовали себя в роли мультипликаторов, сценаристов и художников. Завершающая смена была посвящена активному образу жизни. Школьники участвовали в эстафетах, командных соревнованиях и спортивных играх.

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