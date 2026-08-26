Теннисисты Андреева и Рублев вышли в полуфинал микста на US Open

Теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал микста на Открытом чемпионате США US Open. В предыдущем раунде они обыграли российско-норвежскую пару Диану Шнайдер и Каспера Рууда.

На Всемирных играх гуманоидных роботов в Пекине робот не справился с подъемом штанги весом 15 килограммов. Во время подхода он потерял равновесие, уронил спортивный снаряд и упал на пол. Повреждений робот не получил.

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