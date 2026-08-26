Театральный сезон стартовал в Москве

В Москве стартовал новый театральный сезон. В этом году пройдет более 300 премьер. Театр имени Пушкина представит "Оперу нищих" по мотивам "Трехгрошовой оперы" Бертольда Брехта с Максимом Матвеевым в главной роли.

Театр "Ленком" отметит столетие и вековой юбилей Евгения Леонова, в спектакле "Старший сын" главную роль сыграет Андрей Леонов. Театр имени Ермоловой покажет "Гастроли в Ленинград" по реальной истории 1955 года с Евгением Шварцем в главной роли.

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