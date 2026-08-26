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Новости

26 августа, 08:00

Культура

Кинокомпания СТВ подала около 100 исков к продавцам мерча из-за нарушения авторских прав

Кинокомпания СТВ подала около 100 исков к продавцам мерча из-за нарушения авторских прав

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Кинокомпания СТВ с начала года подала около 100 исков к продавцам мерча с использованием изображений и фраз из известных фильмов. Общая сумма требований составляет почти 7,5 миллиона рублей. Речь идет в том числе о товарах с цитатами и персонажами фильмов Алексея Балабанова.

Юристы отмечают, что даже короткие фразы и изображения могут охраняться авторским правом. Использовать такие объекты для продажи товаров можно только с разрешения правообладателя. В противном случае через суд может быть взыскана компенсация от 10 тысяч до 10 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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