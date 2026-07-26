Планировщик Russpass помог спланировать более 80 тысяч поездок

Планировщик путешествий Russpass помог спланировать более 80 тысяч поездок. За 6 лет работы сервисом воспользовались около 115 миллионов раз. Московский стартап вырос в общероссийскую экосистему и объединяет предложения из 85 регионов России.

На платформе можно выбрать гостиницы, рестораны, музеи, экскурсии или готовые авторские туры. Как рассказала директор дивизиона Russpass Наталья Михейкина, сервис стал первым в России, который объединяет несколько туристических предложений. Услугами платформы пользуются российские и зарубежные туристы.

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