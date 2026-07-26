"Москва – столица спорта": прошел турнир по воздушной гимнастике Polygon World 2026

Турнир по воздушной гимнастике Polygon World 2026 прошел в Москве. Соревнования собрали спортсменов, выступающих в различных дисциплинах эриал спорта, включая гимнастику на кольце, полотнах и стропах. Федерация эриал спорта уже в который раз успешно провела соревнования в столице по нескольким направлениям.

Эриал спорт доступен для людей разного возраста. Заниматься им можно уже с 3–4 лет, при этом верхних возрастных ограничений нет. Любая активная женщина 30–40 лет может попробовать себя в гимнастике на кольце или полотнах и даже выйти на соревнования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.