Самая дорогая урбан-вилла Москвы продается за 3,5 миллиарда рублей

Самая дорогая урбан-вилла в Москве продается на Якиманке за 3,5 миллиарда рублей. Площадь объекта составляет почти 1 тысячу квадратных метров. Вилла находится рядом с Третьяковской галереей и включает три этажа, собственную террасу, бассейн и закрытую территорию.

Эксперты называют такой формат жилья одним из самых редких и дорогих на рынке недвижимости столицы. Специалисты отмечают, что урбан-виллы сочетают комфорт загородного дома и расположение в центре города. Средняя стоимость квадратного метра в сегменте городских вилл Москвы достигает 2,2 миллиона рублей.

