Движение временно ограничат в Москве в связи с проведением городских мероприятий

Столичных водителей предупреждают о временных ограничениях движения. Они связаны с проведением городских мероприятий. Ограничения будут действовать с вечера 26 мая до утра 27 мая в центре, на западе и северо-востоке столицы.

В 23:00 закроют движение на улице Дурова. С полуночи нельзя будет проехать по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и Минской, а также нескольким переулкам. Позднее перекроют улицу Хачатуряна и Каргапольскую.

