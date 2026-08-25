Астронавты ЕКА и NASA совершили второй выход в открытый космос с МКС за месяц

Астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и астронавт NASA Анил Менон совершили второй за месяц выход в открытый космос с борта МКС. Основная задача – завершить монтаж новой антенны связи с Центром управления полетами в Хьюстоне, который они начали 18 августа, но не успели закончить.

Выход начался в 15:27 по московскому времени и, по плану, продлится около 6,5 часа. Если останется время, астронавты также приступят к замене навигационного устройства для стыковки космических аппаратов.

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