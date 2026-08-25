На юбилейной выставке "ПРОреставрацию" в Москве проведут более 220 мероприятий

Более 220 тематических событий подготовили организаторы выставки "ПРОреставрацию" в Москве. Масштабный форум стартует 24 сентября в историческом здании типографии Ивана Сытина.

Главной новинкой сезона станет павильон "Народная реставрация", где эксперты бесплатно научат всех желающих правильно восстанавливать мебель и предметы интерьера. Профессионалы со всего мира соберутся, чтобы обменяться опытом и обсудить новые технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.