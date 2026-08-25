Новости мира: мощный шторм с градом обрушился на испанскую Таррагону

Мощный шторм с градом обрушился на испанскую Таррагону. Улицы города затопило, деревья повалены, движение поездов остановилось на трех железнодорожных линиях. В провинции Каталония спасатели получили 348 вызовов, 224 из них – в самой Таррагоне. Пострадали 11 человек.

Министерство финансов США начало операцию "Экономический изгой" в отношении Ирана, объявил глава ведомства Скотт Бессент. Вашингтон хочет разорвать все экономические связи, поддерживающие власть в Тегеране. США планируют заблокировать источники финансирования Корпуса стражей исламской революции.

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