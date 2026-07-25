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25 июля, 17:30

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Выставка-пристройство кошек из приютов "Зоофест Эко" пройдет в Москве 25 и 26 июля

Выставка-пристройство кошек из приютов "Зоофест Эко" пройдет в Москве 25 и 26 июля

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На территории "Три вокзала. Депо" 25 и 26 июля проходит выставка-пристройство кошек из приютов "Зоофест Эко". Цель мероприятия – привлечь внимание к теме помощи бездомным животным.

Каждый будущий владелец может получить полезные подарки и поддержку на старте новой домашней жизни животного. Кроме того, гостей ждут лекции-презентации популярных пород собак, бесплатные консультации профессиональных заводчиков, кинологов, ветеринаров и зоопсихологов.

Также на площадке проходят показательные выступления по бытовой и трюковой дрессировке с обучением трюкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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