Футболисты ЦСКА одержали победу над "Балтикой" со счетом 2:1 в матче первого тура РПЛ

Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали победу над калининградской "Балтикой" в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе армейцев на Песчанке.

ЦСКА провел первый официальный матч после утверждения Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера. Он был исполняющим обязанности наставника команды на протяжении трех последних игр армейцев в прошлом сезоне.

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