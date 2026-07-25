Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 10:00

Спорт

Футболисты ЦСКА одержали победу над "Балтикой" со счетом 2:1 в матче первого тура РПЛ

Футболисты ЦСКА одержали победу над "Балтикой" со счетом 2:1 в матче первого тура РПЛ

"Москва – столица спорта": тренировки по картингу проходят в городе

"Физкультура": гребля на байдарках

Москвичи могут бесплатно посетить тренировки проекта "Мой спортивный район"

"Москва – столица спорта": состоялась презентация новой формы "Динамо"

Большой фестиваль бега на Садовом кольце пройдет 23 августа

Испанский футболист Порро подарил медаль ЧМ своему дедушке

Чемпионат России по футболу стартует 24 июля

Тренировка по атлетической гимнастике пройдет в СК "Марьина Роща" 24 июля

"Москва – столица спорта": состоялся фестиваль танцев

Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали победу над калининградской "Балтикой" в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе армейцев на Песчанке.

ЦСКА провел первый официальный матч после утверждения Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера. Он был исполняющим обязанности наставника команды на протяжении трех последних игр армейцев в прошлом сезоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДмитрий Козачинский

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика