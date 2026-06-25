Заммэра Ракова рассказала о новом сервисе для столичных неврологов

В столичных поликлиниках начал работать сервис, который с помощью искусственного интеллекта помогает неврологам заполнять протокол осмотра на приеме. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В свою очередь, главный врач поликлиники № 220 Анна Косенкова отметила, что искусственный интеллект предзаполняет жалобы, анамнез, объективный осмотр и рекомендации, но последнее слово остается за врачом. Он может в любой момент вернуться к протоколу и отредактировать его.

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