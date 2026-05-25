25 мая
В столичных поликлиниках вернут институт участковых врачей
Участковый терапевт станет центральной фигурой столичной поликлиники. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Он пояснила, что медик будет сопровождать пациента на своем участке, координировать диагностику и лечение и хорошо знать историю болезни каждого. Для перехода на новую модель предстоит перераспределить участки, изменить график работы и обеспечить соответствующий уровень оплаты труда.
