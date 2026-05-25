Число пострадавших в аварии на Ярославском шоссе выросло до 18 человек

Число пострадавших в крупной аварии на Ярославском шоссе выросло до 18 человек, среди них четверо детей. Пятерых пострадавших госпитализировали, сообщили в оперативных службах.

ДТП с 13 автомобилями произошло на 43-м километре трассы. Водитель фуры с прицепом не справился с управлением, многотонная машина перелетела через отбойник на встречную полосу. Водитель фуры погиб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.