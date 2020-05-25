Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новые отечественные автобусы вышли еще на 4 маршрута коммерческих перевозчиков. Автобусы оснащены системой климат-контроля, медиаэкранами с отображением остановок и пересадок. Пассажиры могут пользоваться USB-зарядками, кнопками адресного открытия дверей и площадками для колясок.

"В приложении "Парковки России" множество полезных для водителей функций; последнее новшество – управление дворовыми шлагбаумами. Таким образом, автомобилисты могут использовать единое приложение как для оплаты городских парковок, так и для въезда в свой двор. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городские цифровые сервисы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На маршруты проекта "Москва – область" вышли уже более 200 современных автобусов российского производства. В этом году в парки Мосгортранса поступило уже 40% автобусов по контрактам 2025 года.