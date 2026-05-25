Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Продолжается активное строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро, сообщил Сергей Собянин. Закончена проходка шестого шахтного ствола – смонтированы 43 чугунных кольца диаметром 6 метров каждое. Все работы проходили вручную, без средств малой механизации, в условиях плотной городской застройки.

"С 2021 года на северо-западе столицы за счет средств Адресной инвестиционной программы построили 8 социальных объектов общей площадью около 180 тысяч квадратных метров. Среди них – новые медучреждения, дворец бракосочетания, учебный корпус и спортивные комплексы. Объекты расположены в районах Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино и Строгино", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Коммунарка планируется реорганизовать три участка общей площадью 2,25 гектара. Будет возведено свыше 36 тысяч квадратных метров жилья и современной инфраструктуры и создано более 500 рабочих мест.