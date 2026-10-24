Температура в Москве в выходные превысит норму на 4–5 градусов

Температура воздуха в Москве в выходные будет на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. 24 октября воздух в столице прогреется до 11–13 градусов.

Сентябрь в Москве был теплее нормы на 2 градуса, а октябрь пока превышает средние многолетние показатели на 3 градуса. По предварительным прогнозам, теплее климатической нормы ожидается и ноябрь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

