Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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24 октября, 15:15

Общество

Температура в Москве в выходные превысит норму на 4–5 градусов

Температура в Москве в выходные превысит норму на 4–5 градусов

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Температура воздуха в Москве в выходные будет на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. 24 октября воздух в столице прогреется до 11–13 градусов.

Сентябрь в Москве был теплее нормы на 2 градуса, а октябрь пока превышает средние многолетние показатели на 3 градуса. По предварительным прогнозам, теплее климатической нормы ожидается и ноябрь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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