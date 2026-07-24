24 июля, 07:45Культура
Москвичам рассказали, чем заняться в столице 24 июля
Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 24 июля. В театральном доме "Аполлинария" покажут спектакль "Алиса в стране чудес" по знаменитой сказке Льюиса Кэрролла.
На фестивальной площадке в рамках проекта "Лето в Москве" состоится шоу "Огни большого цирка". Зрителей ждут зрелищные акробатические номера, магия фокусов и выступления с хищниками.
Кроме того, в Театре музыки пройдет мюзикл "В джазе только девушки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.