Москвичам рассказали, чем заняться в столице 24 июля

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 24 июля. В театральном доме "Аполлинария" покажут спектакль "Алиса в стране чудес" по знаменитой сказке Льюиса Кэрролла.

На фестивальной площадке в рамках проекта "Лето в Москве" состоится шоу "Огни большого цирка". Зрителей ждут зрелищные акробатические номера, магия фокусов и выступления с хищниками.

Кроме того, в Театре музыки пройдет мюзикл "В джазе только девушки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.