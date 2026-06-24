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24 июня, 13:15

Происшествия

Четыре автомобиля сгорели после поджога в Мытищах

Четыре автомобиля сгорели после поджога в Мытищах

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Четыре машины сгорели в Мытищах в результате поджога. Это выяснила подмосковная полиция. Предварительно установлено, что злоумышленник мог целенаправленно поджечь один автомобиль, однако огонь быстро перекинулся на соседние транспортные средства.

Местные жители рассказали, что ночью слышали взрывы. Также очевидцы сообщили, что владельцу одного из автомобилей уже второй раз за два года поджигают машину. Сейчас правоохранители устанавливают личность поджигателя и размер причиненного ущерба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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