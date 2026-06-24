В России хотят выделить M2M сим-карты в отдельную категорию

В России обсуждают новый пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом. В частности, M2M сим-карты предлагают выделить в отдельную категорию и ввести для них более строгую идентификацию пользователей. Также рассматривается возможность запрета регистрации eSIM из рубежа.

По словам специалистов, эти меры должны закрыть лазейки, которыми могут пользоваться мошенники. M2M сим-карты обеспечивают обмен данными между устройствами без участия человека и используются в банкоматах, платежных терминалах, системах охраны и других устройствах.

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