24 мая, 22:15Происшествия
К месту ДТП на Ярославском шоссе дважды вызывали санитарную авиацию
К месту крупной аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье дважды вызывали санитарную авиацию. По словам очевидцев, один вертолет садился возле заправки, а спустя примерно 30 минут прилетел второй.
В ДТП с участием более 10 автомобилей погиб 1 человек, еще 6 пострадали. Свидетели также рассказали, что грузовик на большой скорости вылетел через ограждение и буквально смял несколько машин.
