24 мая, 18:15Происшествия
Экс-футболист "Спартака" Прудников попал в аварию на Мичуринском проспекте
На Мичуринском проспекте произошла авария с участием экс-футболиста "Спартака" Александра Прудникова. Его автомобиль Voyah Dream столкнулся с иномаркой Porsche.
В результате ДТП машина экс-игрока "Спартака" перевернулась. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В обстоятельствах происшествия разбираются оперативные службы.
