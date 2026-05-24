Мединский назвал "выродками" представителей Дании и Латвии в ООН

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "выродками" представителей Латвии и Дании в ООН после их реакции на удар ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Во время заседания Совбеза ООН постпред Дании Кристина Маркус Лассен заявила о невозможности подтвердить обстоятельства удара по Старобельску. В ответ на это российский постпред Василий Небензя указал, что даже генштаб ВСУ подтвердил, что атаковал Старобельск.

В свою очередь, представитель Латвии Санита Павлюта-Десландес обвинила Россию в дезинформации и заявила, что ее страна будет опираться только на доказанные факты.

"Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и "не чувствующих стыда". Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят", – написал Мединский в своем телеграм-канале.

Украинские войска атаковали с помощью БПЛА учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР 22 мая. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. В результате погиб 21 человек, еще 63 получили различные травмы.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку и назвал ее чудовищным преступлением украинских властей. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные должны понести наказание за произошедшее. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар со стороны ВСУ.

Небензя назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением

