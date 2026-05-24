Соревнования по самокатному спорту проходят на площадке "Московских сезонов" на Святоозерской улице. Участвуют спортсмены от 6 лет, в программе зрелищные выступления от опытных райдеров.

На фестивальных площадках все лето будут работать бесплатные самокат-школы. Занятия проходят ежедневно, кроме воскресенья, на Митинской, Городецкой, Святоозерской, Профсоюзной улицах, в сквере на улице Хачатуряна и на улице Адмирала Руднева.

