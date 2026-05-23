23 мая, 08:30Транспорт
Владельцев электросамокатов в РФ обяжут регистрировать свой двухколесный транспорт
Владельцев электросамокатов в России обяжут регистрировать свой двухколесный транспорт и получать для него номера. Новые правила прописаны в стратегии повышения безопасности дорожного движения и должны вступить в силу в ближайшее время.
К 2030 году маркировать будут также моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности. Такой маркер станет аналогом талона техосмотра и будет подтверждать соответствие СИМ требованиям безопасности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.