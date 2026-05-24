24 мая, 10:00Транспорт
Более 700 новых вагонов появится в метро Москвы за два года
Более 700 новых вагонов появится в столичном метро за два года по крупнейшему в мире контракту на поставку вагонов для подземки. Составы будут перевозить пассажиров Замоскворецкой, Троицкой и Рублево-Архангельской линий.
Заместитель директора по производству АО "Метровагонмаш" Алексей Коршунов сообщил, что в новых вагонах предусмотрены широкие проходы, сквозной проход вдоль всего поезда, большое количество медиаэкранов, системы кондиционирования и обеззараживания воздуха.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.