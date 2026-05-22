Новости регионов: пауэрбанк загорелся в сумке девушки в лифте в Сургуте

В Сургуте девушка едва не погибла из-за пауэрбанка. Портативный аккумулятор загорелся в сумке, когда она зашла в лифт. Двери кабины закрылись, и внутри начался пожар. На кадрах видно, как сумка горит, а пространство внутри быстро наполняется дымом.

Движение поездов между Москвой и Грозным нарушено из-за подмыва моста через реку Аргун после сильных дождей. Ведутся работы по восстановлению железнодорожных путей. Власти задействовали автобусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.