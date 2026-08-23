Большой фестиваль бега прошел на Садовом кольце

23 августа Садовое кольцо на один день стало главной беговой трассой столицы – здесь состоялся Большой фестиваль бега. Масштабное спортивно-музыкальное мероприятие объединило десятки тысяч любителей активного образа жизни.

Участников ждали старты в разных форматах. Подготовленные атлеты могли посоревноваться в дистанциях на 5 и 10 километров. А простые любители получили возможность преодолеть тот же маршрут в комфортном для себя темпе – легким бегом или активной прогулкой.

На финише, который расположился возле парка "Музеон", развернулась большая развлекательная площадка. В течение всего дня здесь выступили известные артисты и коллективы.

За яркими эмоциями и атмосферой спортивного праздника наблюдали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.