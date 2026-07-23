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23 июля, 17:15

Культура

ВДНХ превратилась в сцену под открытым небом для фестиваля "Вдохновение"

ВДНХ превратилась в сцену под открытым небом для фестиваля "Вдохновение"

В Москве обсудили сохранение исторической памяти и защиту памятников

На ВДНХ открылся девятый международный фестиваль искусств "Вдохновение"

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Главная выставка страны на время превратилась в огромную сцену под открытым небом. На ВДНХ открылся девятый международный фестиваль искусств "Вдохновение".

В разных локациях выступят известные российские артисты и творческие коллективы, а также участники из Китая, Индии, Чили и Греции. Территория фестиваля поделена на четыре творческие стихии: "Театр", "Танец", "Музыка" и уникальное пространство "Собственные проекты".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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