23 июля, 17:15Культура
ВДНХ превратилась в сцену под открытым небом для фестиваля "Вдохновение"
Главная выставка страны на время превратилась в огромную сцену под открытым небом. На ВДНХ открылся девятый международный фестиваль искусств "Вдохновение".
В разных локациях выступят известные российские артисты и творческие коллективы, а также участники из Китая, Индии, Чили и Греции. Территория фестиваля поделена на четыре творческие стихии: "Театр", "Танец", "Музыка" и уникальное пространство "Собственные проекты".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.