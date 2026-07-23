Синоптики спрогнозировали дожди и порывистый ветер в Москве 24 июля

В пятницу, 24 июля, в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. По данным метеорологов, влияние отголосков циклона сохранится, воздух прогреется до 21 градуса, при этом влажность достигнет 60%.

Порывы западного ветра будут достигать 15–17 метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах климатической нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба.

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