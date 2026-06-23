Юрист прокомментировала закон о домашнем насилии в России

Борьба с домашним насилием не должна ограничиваться введением уголовной ответственности. Необходимы меры поддержки пострадавших, заявила юрист Элина Саулова, комментируя законопроект о борьбе с домашним насилием, направленным на отзыв в правительство России.

По ее мнению, также необходимы меры, которые помогли бы сотрудникам полиции раскрывать подобные преступления. Они не должны ограничиваться только заявлением пострадавших. Следует проводить опрос соседей и дополнительно привлекать экспертов, считает она.

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