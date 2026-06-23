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23 июня, 07:30

Шоу-бизнес

Певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы

Певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы

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Певец Валерий Сюткин продает свою квартиру в центре Москвы. По информации СМИ, недвижимость выставлена на торги почти за 500 миллионов рублей. Это трехкомнатная квартира на Сретенском бульваре площадью 232 квадратных метра.

В квартире есть камин, гобелены и стол Наполеона. Она расположена в доме XIX века. Будущим владельцам обещаны просторные помещения, охрана и консьерж-сервис. Квартира принадлежит певцу более 5 лет, но в последнее время пустует, так как Сюткин много путешествует и подумывает переехать за город.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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