23 мая, 16:15
Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 16
Число погибших в результате атаки украинских боевиков на колледж в Старобельске в ЛНР выросло до 16. Из-под завалов извлекли еще несколько тел.
Пятерых студентов до сих пор ищут. Об этом сообщили в МЧС. Ход аварийно-спасательных работ находится на личном контроле главы ведомства Александра Куренкова. К работе дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений.
