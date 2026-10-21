Температура воздуха в различных округах Москвы варьируется от 6 до 8 градусов. Теплее всего в центре города, где воздух прогрелся до 8 градусов. На севере, востоке, северо-востоке, юге и юго-востоке столицы температура составляет 6–7 градусов. На западе, северо-западе и юго-западе также около 6 градусов.

Осадков на всей территории столицы нет. По прогнозам синоптиков, дождей не ожидается до конца рабочей недели. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.