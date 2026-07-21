21 июля, 18:45Туризм
Эксперт рекомендовала перепроверять информацию от ИИ при планировании путешествий
Информацию, полученную от искусственного интеллекта при планировании путешествия, необходимо перепроверять. Об этом рассказала тревел-эксперт и владелец турагентства Екатерина Самбулова.
Нейросети могут быть полезным инструментом как для туристов, так и для турагентов, однако они способны допускать ошибки. При самостоятельном планировании поездки всю ответственность за выбор маршрута, отеля и возможные изменения рейсов несет сам путешественник.
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