Эксперт рекомендовала перепроверять информацию от ИИ при планировании путешествий

Информацию, полученную от искусственного интеллекта при планировании путешествия, необходимо перепроверять. Об этом рассказала тревел-эксперт и владелец турагентства Екатерина Самбулова.

Нейросети могут быть полезным инструментом как для туристов, так и для турагентов, однако они способны допускать ошибки. При самостоятельном планировании поездки всю ответственность за выбор маршрута, отеля и возможные изменения рейсов несет сам путешественник.

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