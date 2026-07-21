Водитель перевернувшегося грузовика на Дмитровском шоссе рассказал, как произошла авария

Водитель перевернувшейся грузовой машины на Дмитровском шоссе рассказал, как произошло ДТП. По его словам, во время движения у автомобиля сломались рессоры, из-за чего он потерял управление.

В результате машина опрокинулась на бок. Водитель не пострадал, только слегка ударился головой.

Грузовую машину уже поставили на колеса с помощью спецкрана и эвакуировали на стоянку. Проезжая часть открыта для движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.