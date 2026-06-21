Больше 22 тыс человек приняли участие в ночном забеге в Москве

Больше 22 тысяч человек приняли участие в ночном забеге, который состоялся в Москве в ночь на 21 июня. Это единственный массовый старт в столице, где участники выходят на дистанцию после заката. Бежать могли как спортсмены, так и любители.

Участники преодолели 10 километров. Маршрут проходил по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина. Забег завершился на территории Университетской площади МГУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.