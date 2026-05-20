В Театре Гоголя прошла премьера спектакля по А. Н. Островскому

В Театре Гоголя прошел спектакль "Поздняя любовь" по пьесе А. Н. Островского. Режиссер-постановщик Арина Бессергенева перенесла действие в переломные 90-е, сохранив злободневность. По ее словам, обстоятельства в пьесе и в 90-х очень похожи – бедность, отсутствие денег, выживание.

Актриса Екатерина Сахно, исполнившая роль Людмилы, отметила, что это любовь сильной женщины – такие были в 90-х, когда женщины брали себя в руки, работали, спасали семью и стояли горой за мужчину. Актер Михаил Сегенюк добавил, что человек в любые времена ставит перед собой одни и те же задачи и препятствия, но все может резко поменяться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.