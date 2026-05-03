Cезон конных церемониалов стартовал на ВДНХ

Ход конем: 3 мая на ВДНХ стартовал сезон показательных выступлений всадников Кремлевской школы верховой езды. Конные церемониалы будут проходить каждое воскресенье с мая по сентябрь.

Участники представления в исторических костюмах проследовали торжественным маршем от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа. Затем гостей ВДНХ ждала зрелищная программа: церемониальное построение, элементы конной карусели, фланкировка шашкой и другие приемы владения холодным оружием.

О том, как в столице возрождаются многовековые конные традиции, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.