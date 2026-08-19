Москвовед рассказал, как князь Дмитрий Донской изменил Москву

Князь Дмитрий Донской взошел на престол еще маленьким мальчиком, но с серьезными проблемами, включая феодальную раздробленность и Орду, столкнулся уже во взрослом возрасте. В этот непростой период он начал активно развивать и укреплять Москву, рассказал москвовед Виталий Калашников.

При Донском Кремль стал белокаменным вместо деревянного. В Москве открывается собственная чеканка серебряной монеты, разворачивается каменное строительство и закладываются новые монастыри.

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