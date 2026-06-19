Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 июня

В небе над столичным регионом снова вводили ограничения. В связи с этим аэропорты Москвы корректировали график полетов.

В Кремле отметили высокую эффективность ПВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает сводки несколько раз в день.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибла 8-летняя девочка. Трагедия произошла во время пожара после попадания беспилотника в дом.

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