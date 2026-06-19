Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 июня

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 июня

Пассажиры маршрутов проекта "Москва – область" смогут экономить на поездках около 60%

Российским туристам объяснили, куда обращаться при отмене или переносе авиарейса

Пассажирка рассказала о задержке рейса в аэропорту Внуково на 2,5 часа

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Москвы

Эксперт рассказал о заинтересованности АЗС в сохранении цен на топливо

Ограничения действуют во всех аэропортах Москвы

Пассажиры рассказали о ситуации в аэропорту Домодедово на фоне ограничений

Историческое ралли пройдет в Политехническом музее

Эксперт назвала преимущество страховки при задержках и отмене рейсов

В небе над столичным регионом снова вводили ограничения. В связи с этим аэропорты Москвы корректировали график полетов.

В Кремле отметили высокую эффективность ПВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает сводки несколько раз в день.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибла 8-летняя девочка. Трагедия произошла во время пожара после попадания беспилотника в дом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородпроисшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика